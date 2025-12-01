Contes d’animaux et chansons Châteaudun

Contes d’animaux et chansons

La Compagnie de l’Intruse vous invite à un moment convivial, où lecture théâtralisée et magie de Noël seront à l’honneur. À travers d’albums jeunesse, kamishibaï et chansons traditionnelles, petits et grands découvriront des histoires d’animaux et de fêtes. Spectacle tout public.

Pendant les fêtes de fin d’année, le château de Châteaudun participe à l’opération Contes et Histoires et vous invite à vivre un moment privilégié en famille !

Tarif compris dans le billet d’entrée du château plein tarif 7 € et gratuit pour les moins de 26 ans.

Prévoir des vêtements chauds. .

The Compagnie de l’Intruse invites you to a convivial event, featuring staged readings and the magic of Christmas. Through children?s books, kamishibaï and traditional songs, young and old alike will discover stories about animals and the holidays. Show for all ages.

