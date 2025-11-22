Contes dans l’eau Aqualud Locminé
samedi 22 novembre 2025.
Contes dans l’eau
Aqualud 17 Rue de la Bouillerie Locminé Morbihan
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Dans le cadre de l’activité Bébés nageurs, 10h-11h15. Avec Michelle Van Hooland, conteuse et un maître-nageur sauveteur. Accès au bassin 10h, 1ère lecture 10h15, 2e lecture 10h45. 13€, enfant accompagné par 1 ou 2 adultes.Abonnés, tarif entrée classique. Sur réservation. .
Aqualud 17 Rue de la Bouillerie Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 69 21 60
