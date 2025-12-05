Contes d’antan et d’autrefois village du Père Noël, parking devant l’Office de tourisme Hombourg-Haut

Contes d’antan et d’autrefois

village du Père Noël, parking devant l’Office de tourisme 19 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

Gratuit

Début : Lundi Vendredi 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-22 14:45:00

2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-22

Contes d’antan et d’autrefois dans l’atelier des lutins. Gratuit sur inscription préalable auprès de l’Office de tourisme.Enfants

village du Père Noël, parking devant l’Office de tourisme 19 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

English :

Tales of yesteryear in the workshop of the elves. Free with prior registration at the Tourist Office.

German :

Märchen aus alten Zeiten und von früher im Atelier der Kobolde. Kostenlos nach vorheriger Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Racconti d’altri tempi nel laboratorio degli elfi. Gratuito, previa registrazione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Cuentos de antaño en el taller de los duendes. Gratis previa inscripción en la Oficina de Turismo.

