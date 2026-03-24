Contes d’apothicaire Office de Tourisme Mâcon Sud-Bourgogne Mâcon

Contes d’apothicaire

Office de Tourisme Mâcon Sud-Bourgogne 1 Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 14:15:00

fin : 2026-07-30 15:45:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17

Découvrez l’histoire des soins à Mâcon au 18e siècle en parcourant deux établissements de santé de premier ordre la Charité Soufflot et l’Hôtel-Dieu, avec leurs apothicaireries classées monument historique , exceptionnellement ouvertes pour l’occasion. Venez vérifier que l’hôpital ne se moque pas de la charité à travers plusieurs jeux, notamment autour de la médecine.

Une entrée incluse au Musée des Ursulines à tarif réduit sur présentation de votre billet.

Rendez-vous 15 minutes avant le départ de la visite à l’accueil de l’Office de Tourisme.

ATTENTION nombre de places limité, réservation conseillée. .

Office de Tourisme Mâcon Sud-Bourgogne 1 Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 info@macon-tourisme.com

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English : Contes d’apothicaire

L’événement Contes d’apothicaire Mâcon a été mis à jour le 2026-03-20 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès