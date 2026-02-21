Contes d’Asie Bibliothèque des Batignolles Paris
Contes d’Asie Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 18 mars 2026.
Dans les Contes d’Asie, nous voyagerons de la Chine au Japon, avec le monstre du
nouvel an chinois. Nous rencontrerons
Issunbôshi le petit samouraï, la Poucette chinoise, les sept frères
rusés et nous découvrirons pourquoi le tigre ne grimpe pas aux arbres.
mercredi 18 mars à 16h30
dans la cabane à histoires
sur inscription
pour les enfants de 5 à 10 ans
Le mercredi 18 mars 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-18T17:00:00+01:00
fin : 2026-03-18T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-18T16:00:00+02:00_2026-03-18T17:00:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire