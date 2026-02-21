Contes d’Asie Bibliothèque des Batignolles Paris

Dans les Contes d’Asie, nous voyagerons de la Chine au Japon, avec le monstre du

nouvel an chinois. Nous rencontrerons

Issunbôshi le petit samouraï, la Poucette chinoise, les sept frères

rusés et nous découvrirons pourquoi le tigre ne grimpe pas aux arbres.

mercredi 18 mars à 16h30

dans la cabane à histoires

sur inscription

pour les enfants de 5 à 10 ans

Le mercredi 18 mars 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



