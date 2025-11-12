Contes d’automne | Atelier créatif Verberie

Création de personnages emblématiques des contes à partir de trésors naturels feuilles mortes, pommes de pin et bien plus encore. Un moment ludique pour laisser libre cours à l’imagination.

À partir de 7 ans.

6 Rue Gustave Bouffet Verberie 60410 Oise Hauts-de-France +33 7 76 17 56 60 bibliotheque@ville-verberie.fr

English :

Create emblematic fairytale characters from natural treasures: dead leaves, pine cones and much more. A fun way to let your imagination run wild.

Ages 7 and up.

German :

Kreieren Sie symbolträchtige Märchenfiguren aus natürlichen Schätzen: Laub, Tannenzapfen und vieles mehr. Ein spielerischer Moment, um der Fantasie freien Lauf zu lassen.

Ab 7 Jahren.

Italiano :

Create personaggi emblematici delle fiabe a partire da tesori naturali: foglie morte, pigne e molto altro. Un modo divertente per dare sfogo alla propria immaginazione.

Dai 7 anni in su.

Espanol :

Crea emblemáticos personajes de cuento a partir de tesoros naturales: hojas muertas, piñas y mucho más. Una forma divertida de dejar volar la imaginación.

A partir de 7 años.

