Contes d’automne Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 29 octobre 2025.

Les feuilles s’envolent, le soleil se cache, les animaux font des réserves… L’automne est là ! A la bibliothèque on collectionne les histoires pour se réchauffer. Qu’allons découvrir dans la forêt ? Un écureuil, un sanglier, une sorcière ?

mercredi 29 octobre à 16h30

dans la cabane à histoires

sur inscription

pour les enfants à partir de 3 ans

Le mercredi 29 octobre 2025

de 16h30 à 17h30

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/