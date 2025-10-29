Contes d’automne Bibliothèque des Batignolles Paris
Contes d’automne Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 29 octobre 2025.
Les feuilles s’envolent, le soleil se cache, les animaux font des réserves… L’automne est là ! A la bibliothèque on collectionne les histoires pour se réchauffer. Qu’allons découvrir dans la forêt ? Un écureuil, un sanglier, une sorcière ?
mercredi 29 octobre à 16h30
dans la cabane à histoires
sur inscription
pour les enfants à partir de 3 ans
Le mercredi 29 octobre 2025
de 16h30 à 17h30
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans.
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/