Contes d’Automne Cany-Barville

Contes d’Automne Cany-Barville mercredi 22 octobre 2025.

Contes d’Automne

Médiathèque les Semailles Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Pour les 3 à 6 ans, rendez-vous à la médiathèque les Semailles de Cany-Barville à 10h00 pour une matinée contes d’Automne.

Entrée libre .

Médiathèque les Semailles Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie

English : Contes d’Automne

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Contes d’Automne Cany-Barville a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre