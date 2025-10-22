Contes d’Automne Cany-Barville
Contes d’Automne Cany-Barville mercredi 22 octobre 2025.
Contes d’Automne
Médiathèque les Semailles Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Pour les 3 à 6 ans, rendez-vous à la médiathèque les Semailles de Cany-Barville à 10h00 pour une matinée contes d’Automne.
Entrée libre .
Médiathèque les Semailles Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie
English : Contes d’Automne
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Contes d’Automne Cany-Barville a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre