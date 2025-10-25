Contes d’automne Colmar

Contes d’automne Colmar samedi 25 octobre 2025.

Contes d’automne

11 rue Turenne Colmar Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25 15:30:00

Retrouvez les conteuses de l’AABVC au Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar pour partir à la rencontre des animaux d’Alsace et des Vosges à travers des histoires aussi vivantes que touchantes. .

11 rue Turenne Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 84 15 contact@museumcolmar.org

