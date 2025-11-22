Contes d’automne | Et toi tu même ? Tracy-le-Mont

Contes d’automne | Et toi tu même ?

579 Rue Roger Salengro Tracy-le-Mont Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 15:50:00

Date(s) :

2025-11-22

Mélancolie MOTTE Entre le conte et le théâtre récit, Mélancolie mêle la force des contes traditionnels à l’exigence de l’espace scénique, du mouvement et de l’univers sonore, le tout au service de la poésie et du sens. “Son interprétation précise, presque chorégraphiée, est un entrelacs de mots et de gestes qui se répondent et se complètent.” (Télérama)

Un spectacle sur la parité des droits, une ode à l’Amour de soi et de l’autre où petites et grandes personnes se poseront la question de l’équilibre à trouver pour rêver l’égalité.

À partir de 7 ans.

579 Rue Roger Salengro Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France +33 3 44 91 16 65

English :

Mélancolie MOTTE: Somewhere between storytelling and narrative theater, Mélancolie blends the power of traditional tales with the demands of scenic space, movement and sound, all at the service of poetry and meaning… Its precise, almost choreographed performance is an interweaving of words and gestures that respond and complement each other… (Télérama) (Télérama)

A show about equal rights, an ode to self-love and the love of others, where young and old alike will ask themselves what balance needs to be found to dream of equality.

Ages 7 and up.

German :

Mélancolie MOTTE: Zwischen Märchen und Erzähltheater vereint Mélancolie die Kraft der traditionellen Märchen mit den Anforderungen des Bühnenraums, der Bewegung und des Klanguniversums, alles im Dienste der Poesie und des Sinns. Seine präzise, fast choreographierte Interpretation ist ein Geflecht aus Worten und Gesten, die einander antworten und sich ergänzen… (Télérama)

Eine Aufführung über die Gleichberechtigung, eine Ode an die Liebe zu sich selbst und zum anderen, in der sich kleine und große Menschen die Frage nach dem Gleichgewicht stellen, das sie finden müssen, um von der Gleichheit zu träumen.

Ab 7 Jahren.

Italiano :

Mélancolie MOTTE: A metà strada tra la narrazione e il teatro di narrazione, Mélancolie fonde la forza dei racconti tradizionali con le esigenze del palcoscenico, del movimento e del suono, il tutto al servizio della poesia e del significato… Il suo spettacolo, preciso e quasi coreografico, è un intreccio di parole e gesti che si rispondono e si completano a vicenda… (Télérama) (Télérama)

Uno spettacolo sull’uguaglianza dei diritti, un’ode all’amore per se stessi e per gli altri, in cui giovani e meno giovani si chiederanno quale sia l’equilibrio da trovare per sognare l’uguaglianza.

A partire dai 7 anni.

Espanol :

Mélancolie MOTTE: A medio camino entre la narración y el teatro narrativo, Mélancolie mezcla la fuerza de los cuentos tradicionales con las exigencias de la escena, el movimiento y el sonido, todo al servicio de la poesía y el sentido… Su espectáculo preciso, casi coreografiado, es un entretejido de palabras y gestos que se responden y se complementan… (Télérama) (Télérama)

Un espectáculo sobre la igualdad de derechos, una oda al amor propio y al amor a los demás, donde jóvenes y mayores se preguntarán qué equilibrio hay que encontrar para soñar con la igualdad.

A partir de 7 años.

