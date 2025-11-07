Contes d’automne | Jeux de société Jaux

Contes d’automne | Jeux de société Jaux vendredi 7 novembre 2025.

Contes d’automne | Jeux de société

117 Rue Charles Ladame Jaux Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07

En avant-première, venez découvrir Mon Joli Château, un jeu ludique et indépendant présenté par son créateur Jean-Luc Guérin !

L’occasion parfaite pour tester ce jeu, poser toutes vos questions et de passer un super moment ! Que vous soyez amateur, passionné de jeux indé ou familiaux, ou simple curieux ne manquez pas cette rencontre unique !

Tout public.

En avant-première, venez découvrir Mon Joli Château, un jeu ludique et indépendant présenté par son créateur Jean-Luc Guérin !

L’occasion parfaite pour tester ce jeu, poser toutes vos questions et de passer un super moment ! Que vous soyez amateur, passionné de jeux indé ou familiaux, ou simple curieux ne manquez pas cette rencontre unique !

Tout public. .

117 Rue Charles Ladame Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 3 44 37 39 08 mediatheque@mairie-jaux.fr

English :

A sneak preview of Mon Joli Château, a fun, independent game presented by its creator Jean-Luc Guérin!

It’s the perfect opportunity to test the game, ask questions and have a great time! Whether you’re a fan of indie or family games, or simply curious, don’t miss this unique event!

Open to all.

German :

In einer Vorpremiere entdecken Sie Mon Joli Château, ein spielerisches und unabhängiges Spiel, das von seinem Schöpfer Jean-Luc Guérin vorgestellt wird!

Die perfekte Gelegenheit, das Spiel zu testen, all Ihre Fragen zu stellen und eine tolle Zeit zu verbringen! Ob Sie nun ein Liebhaber, ein leidenschaftlicher Anhänger von Indie- oder Familienspielen oder einfach nur neugierig sind, lassen Sie sich dieses einmalige Treffen nicht entgehen!

Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Un’anteprima di Mon Joli Château, un gioco divertente e indipendente presentato dal suo creatore Jean-Luc Guérin!

È l’occasione perfetta per provare il gioco, fare tutte le vostre domande e divertirvi! Che siate appassionati di giochi indie o per famiglie, o semplicemente curiosi, non perdete questa occasione unica!

Aperto al pubblico.

Espanol :

Un anticipo de Mon Joli Château, un divertido juego independiente presentado por su creador, Jean-Luc Guérin

Es la ocasión perfecta para probar el juego, hacer todas tus preguntas y ¡pasarlo en grande! Si eres fan de los juegos independientes o familiares, o simplemente curioso, ¡no te pierdas esta oportunidad única!

Abierto al público en general.

L’événement Contes d’automne | Jeux de société Jaux a été mis à jour le 2025-10-22 par Compiègne Pierrefonds Tourisme