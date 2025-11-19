Contes d’automne | Lecture Verberie

Contes d’automne | Lecture

Plongez dans l’univers magique des contes où princesses, chevaliers et créatures prennent vie à travers des

récits fascinants. Un moment de douceur et de rêve à partager dans une ambiance chaleureuse.

À partir de 3 ans.

+33 7 76 17 56 66 bibliotheque@ville-verberie.fr

English :

Immerse yourself in the magical world of fairy tales, where princesses, knights and creatures come to life through fascinating stories

fascinating tales. A soft, dreamy moment to share in a warm atmosphere.

Ages 3 and up.

German :

Tauchen Sie ein in die magische Welt der Märchen, in der Prinzessinnen, Ritter und Kreaturen zum Leben erweckt werden durch

faszinierenden Erzählungen dargestellt werden. Ein sanfter und traumhafter Moment, den Sie in einer warmen Atmosphäre teilen können.

Ab 3 Jahren.

Italiano :

Immergetevi nel magico mondo delle fiabe, dove principesse, cavalieri e creature prendono vita in affascinanti racconti

affascinanti racconti. Un momento di dolcezza e sogno da condividere in una calda atmosfera.

A partire dai 3 anni.

Espanol :

Sumérjase en el mágico mundo de los cuentos de hadas, donde princesas, caballeros y criaturas cobran vida en fascinantes

fascinantes cuentos. Un momento de dulzura y sueños para compartir en un ambiente cálido.

A partir de 3 años.

