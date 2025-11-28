Contes d’automne | Loupé Choisy-au-Bac

Contes d’automne | Loupé

4 bis Rue du Général Leclerc Choisy-au-Bac Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28 19:50:00

Date(s) :

2025-11-28

Gilles BIZOUERNE Ses nombreux voyages l’ont amené aux histoires. Le passage, le rêve, l’interdit sont ses sources d’inspiration. Il s’intéresse à l’écriture orale , au rythme et à la force des images et poursuit ses recherches sur la relation entre parole et musique. Auteur reconnu, en 2015 et 2020 il a été lauréat du Prix des Incorruptibles pour ses albums jeunesse.

En duo avec la musicienne Elsa Guiet (violoncelliste) C’est à Mont-de-Marsan qu’elle rencontre le violoncelle, à Toulouse puis à Paris qu’elle le suivra. Artiste éclectique, elle participe à l’Académie de l’orchestre national de chambre d’Île-de-France et s’implique dans de nombreux groupes musicaux. Aujourd’hui, elle explore les possibilités de sa voix, et partage la scène actuelle avec Anastasia Rauch.

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche. Il se dit Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? En voilà une bonne question… Découvrez le comment du pourquoi du parce que et d’autres aventures surprenantes.

Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires truculentes avec de sacrés zigotos. Tout ça raconté en musique par un facétieux duo.

À partir de 5 ans.

4 bis Rue du Général Leclerc Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France +33 3 44 85 28 65

English :

Gilles BIZOUERNE His many travels have led him to stories. Passage, reverie and the forbidden are his sources of inspiration. He is interested in oral writing, rhythm and the power of images, and continues his research into the relationship between words and music. An acclaimed author, in 2015 and 2020 he won the Prix des Incorruptibles for his children’s albums.

In duet with musician Elsa Guiet (cellist): She first took up the cello in Mont-de-Marsan, then in Toulouse and Paris. An eclectic artist, she participated in the Académie de l?orchestre national de chambre d?Île-de-France and was involved in numerous musical groups. Today, she is exploring the possibilities of her voice, sharing the stage with Anastasia Rauch.

Zut! Loup Gris has just swallowed a fly. How am I going to get rid of it? he asks himself That’s a good question… Discover the how of the why of the because and other surprising adventures.

A colorful, comical universe in the land of anti-heroes, with colourful stories and some pretty zany characters. And it’s all told with music by a delightful duo.

For ages 5 and up.

German :

Gilles BIZOUERNE Seine zahlreichen Reisen haben ihn zu Geschichten geführt. Die Passage, der Traum, das Verbotene sind seine Inspirationsquellen. Er interessiert sich für die mündliche Schrift, den Rhythmus und die Kraft der Bilder und setzt seine Forschungen über die Beziehung zwischen Wort und Musik fort. Er ist ein anerkannter Autor und wurde 2015 und 2020 mit dem Prix des Incorruptibles für seine Jugendbücher ausgezeichnet.

Im Duett mit der Musikerin Elsa Guiet (Cellistin):In Mont-de-Marsan lernte sie das Cello kennen, in Toulouse und dann in Paris folgte sie ihm. Als eklektische Künstlerin nahm sie an der Akademie des nationalen Kammerorchesters der Île-de-France teil und engagierte sich in zahlreichen musikalischen Gruppen. Heute erforscht sie die Möglichkeiten ihrer Stimme und teilt sich die aktuelle Bühne mit Anastasia Rauch.

Verflixt und zugenäht! Loup Gris hat gerade eine Fliege verschluckt. Er denkt sich: Wie soll ich das bloß wieder loswerden? Das ist eine gute Frage! Entdecke das Wie, das Warum, das Weil und andere überraschende Abenteuer.

Eine bunte und komische Welt im Land der Anti-Ereignisse, lustige Geschichten mit tollen Figuren. All das wird von einem facettenreichen Duo mit Musik erzählt.

Ab 5 Jahren.

Italiano :

Gilles BIZOUERNE I suoi numerosi viaggi lo hanno condotto alle storie. I passaggi, i sogni e il proibito sono le sue fonti di ispirazione. Si interessa alla scrittura orale , al ritmo e al potere delle immagini e continua la sua ricerca sul rapporto tra parole e musica. Autore acclamato, nel 2015 e nel 2020 ha vinto il Prix des Incorruptibles per i suoi libri per bambini.

In duo con la musicista Elsa Guiet (violoncellista): ha iniziato a suonare il violoncello a Mont-de-Marsan, poi a Tolosa e a Parigi. Artista eclettica, ha partecipato all’Académie de l’orchestre national de chambre d’Île-de-France e ha fatto parte di diversi gruppi musicali. Oggi esplora le possibilità della sua voce, condividendo il palco con Anastasia Rauch.

Zut! Loup Gris ha appena ingoiato una mosca. Come farò a liberarmene? , si chiede È una bella domanda… Scoprite il come del perché del perché e altre sorprendenti avventure.

Un mondo colorato e divertente nella terra degli antieroi, con storie vivaci e personaggi strampalati. Il tutto raccontato in musica da un delizioso duo.

A partire dai 5 anni.

Espanol :

Gilles BIZOUERNE Sus numerosos viajes le han llevado a las historias. Los pasajes, los sueños y lo prohibido son sus fuentes de inspiración. Le interesan la escritura oral , el ritmo y el poder de las imágenes, y sigue investigando la relación entre las palabras y la música. Autor aclamado, en 2015 y 2020 ganó el Prix des Incorruptibles por sus libros infantiles.

A dúo con la música Elsa Guiet (violonchelista): Empezó a tocar el violonchelo en Mont-de-Marsan, luego en Toulouse y París. Artista ecléctica, participó en la Académie de l’orchestre national de chambre d’Île-de-France y ha formado parte de numerosos grupos musicales. Hoy explora las posibilidades de su voz compartiendo escenario con Anastasia Rauch.

¡Zut! Loup Gris acaba de tragarse una mosca. ¿Cómo voy a librarme de ella? , se pregunta Es una buena pregunta… Descubre el cómo del porqué del porque y otras aventuras sorprendentes.

Un mundo colorido y divertido en el país de los antihéroes, con historias llenas de vida y personajes disparatados. Todo amenizado por un dúo encantador.

A partir de 5 años.

