Contes d’automne | Ma vallée, un truc de fou ! Trosly-Breuil

Contes d’automne | Ma vallée, un truc de fou !

25 Route de Rouen Trosly-Breuil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 21:15:00

Date(s) :

2025-11-08

Par Ladji DIALLO Conteur aux racines parisiennes et maliennes, Ladji Diallo voyage entre les cultures avec une parole nourrie par les griots d’Afrique. Ancré dans les Pyrénées, il tisse des récits où résonnent sagesse ancestrale et mythes universels. Sa voix fait danser les histoires comme un pont entre les mondes, mêlant rire, émotion et poésie.

Quand un jeune de banlieue découvre les Pyrénées, c’est le début d’un conte inattendu. Dans ce récit drôle et touchant,

Ladji Diallo célèbre la nature et ses rencontres magiques. Fées, ours et blaireaux peuplent cette vallée devenue terre d’ancrage et d’émerveillement.

À partir de 10 ans.

Par Ladji DIALLO Conteur aux racines parisiennes et maliennes, Ladji Diallo voyage entre les cultures avec une parole nourrie par les griots d’Afrique. Ancré dans les Pyrénées, il tisse des récits où résonnent sagesse ancestrale et mythes universels. Sa voix fait danser les histoires comme un pont entre les mondes, mêlant rire, émotion et poésie.

Quand un jeune de banlieue découvre les Pyrénées, c’est le début d’un conte inattendu. Dans ce récit drôle et touchant,

Ladji Diallo célèbre la nature et ses rencontres magiques. Fées, ours et blaireaux peuplent cette vallée devenue terre d’ancrage et d’émerveillement.

À partir de 10 ans. .

25 Route de Rouen Trosly-Breuil 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 07 01

English :

By Ladji DIALLO: A storyteller with roots in Paris and Mali, Ladji Diallo travels between cultures, his words nourished by the griots of Africa. Rooted in the Pyrenees, he weaves tales that resonate with ancestral wisdom and universal myths. His voice makes stories dance like a bridge between worlds, blending laughter, emotion and poetry.

When a suburban youth discovers the Pyrenees, an unexpected tale begins. In this funny and touching tale,

Ladji Diallo celebrates nature and its magical encounters. Fairies, bears and badgers populate this valley that has become a land of anchorage and wonder.

Ages 10 and up.

German :

Von Ladji DIALLO: Ladji Diallo, ein Erzähler mit Wurzeln in Paris und Mali, reist zwischen den Kulturen mit einem Wort, das von den Griots Afrikas genährt wird. In den Pyrenäen verwurzelt, webt er Erzählungen, in denen uralte Weisheit und universelle Mythen widerhallen. Seine Stimme lässt die Geschichten wie eine Brücke zwischen den Welten tanzen und vermischt Lachen, Emotionen und Poesie.

Als ein Vorstadtjunge die Pyrenäen entdeckt, ist dies der Beginn eines unerwarteten Märchens. In dieser witzigen und berührenden Erzählung,

Ladji Diallo feiert die Natur und ihre magischen Begegnungen. Feen, Bären und Dachse bevölkern dieses Tal, das zu einem Land der Verwurzelung und des Staunens geworden ist.

Ab 10 Jahren.

Italiano :

Di Ladji DIALLO: narratore con radici a Parigi e nel Mali, Ladji Diallo viaggia tra le culture e le sue parole si nutrono dei griot dell’Africa. Radicato nei Pirenei, intreccia racconti che risuonano di saggezza ancestrale e miti universali. La sua voce fa danzare le storie come un ponte tra i mondi, mescolando risate, emozioni e poesia.

Quando un giovane di periferia scopre i Pirenei, inizia una storia inaspettata. In questo racconto divertente e commovente,

Ladji Diallo celebra la natura e i suoi incontri magici. Fate, orsi e tassi popolano questa valle, che è diventata una terra di ancoraggio e meraviglia.

Dai 10 anni in su.

Espanol :

Por Ladji DIALLO: Narrador con raíces en París y Mali, Ladji Diallo viaja entre culturas, sus palabras se nutren de los griots de África. Enraizado en los Pirineos, teje cuentos en los que resuenan la sabiduría ancestral y los mitos universales. Su voz hace bailar las historias como un puente entre mundos, mezclando risa, emoción y poesía.

Cuando un joven de los suburbios descubre los Pirineos, comienza una historia inesperada. En este relato divertido y conmovedor

Ladji Diallo celebra la naturaleza y sus encuentros mágicos. Hadas, osos y tejones pueblan este valle convertido en tierra de anclaje y maravilla.

A partir de 10 años.

L’événement Contes d’automne | Ma vallée, un truc de fou ! Trosly-Breuil a été mis à jour le 2025-10-14 par Compiègne Pierrefonds Tourisme