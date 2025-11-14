Contes d’automne | Petit arrangements sous l’édredon Rethondes

Contes d’automne | Petit arrangements sous l’édredon

Rue Paul Arnoult Rethondes Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 21:20:00

Date(s) :

2025-11-14

Colette MIGNÉ Longtemps, j’ai cheminé nez rouge au vent, de création solo en lâcher de clown urbain. Puis un jour, j’ai vu venir vers moi une grande bonne femme. Elle tenait sur l’épaule un sac à histoires. Impossible de s’éviter. On s’est télescopé et on est reparti bras dessus, bras dessous. Voilà comment je suis devenue conteuse. Une année poussant l’autre, cela fait 23 ans que je chemine sur les chemins serpentins du conte, j’y prends toujours autant de joie.

Au tout début du monde, le carrefour d’entrejambes était vide. Votre ornement, Messieurs, poussait timidement sur un arbre. Quant à notre grotte soyeuse, Mesdames, elle vivait dans la forêt interdite et épouvantait les hommes.

Contes pas farouches pour se faire rosir les oreilles de plaisir et de rire.

Public adultes

Rue Paul Arnoult Rethondes 60153 Oise Hauts-de-France +33 6 76 05 41 70

English :

Colette MIGNÉ For a long time, I wandered from solo creation to urban clowning. Then one day, I saw a tall woman coming towards me. She was carrying a bag of stories on her shoulder. We couldn’t avoid each other. We bumped into each other and went our separate ways. That’s how I became a storyteller. One year leading to the next, I’ve been walking the serpentine paths of storytelling for 23 years now, and I still enjoy it just as much as ever.

At the very beginning of the world, the crotch crossroads was empty. Your ornament, gentlemen, grew timidly on a tree. As for our silky grotto, ladies, it lived in the forbidden forest and terrified men.

Not shy tales to make your ears turn pink with pleasure and laughter.

For adults

German :

Colette MIGNÉ Lange Zeit habe ich mich mit roter Nase im Wind bewegt, von einem Soloprojekt zum nächsten, um als Stadtclown zu arbeiten. Dann sah ich eines Tages eine große Frau auf mich zukommen. Sie hatte eine Tasche mit Geschichten auf der Schulter. Es war unmöglich, einander auszuweichen. Wir stießen zusammen und gingen Arm in Arm weiter. So wurde ich zur Geschichtenerzählerin. Ein Jahr jagt das andere, und seit 23 Jahren wandere ich auf den Serpentinen des Geschichtenerzählens und habe immer noch viel Freude daran.

Am Anfang der Welt war die Kreuzung zwischen den Beinen leer. Ihr Ornament, meine Herren, wuchs zaghaft an einem Baum. Und unsere seidige Höhle, meine Damen, lebte im verbotenen Wald und erschreckte die Menschen.

Nicht scheue Märchen, um sich vor Vergnügen und Lachen die Ohren rosarot zu färben.

Publikum Erwachsene

Italiano :

Colette MIGNÉ Per molto tempo ho vagato dalla creazione solitaria alla clownerie urbana. Poi un giorno ho visto una donna alta venire verso di me. Portava a tracolla un sacco di storie. Era impossibile evitarla. Ci siamo scontrate e siamo ripartite, a braccetto. È così che sono diventato un narratore. Un anno dopo l’altro, sono 23 anni che percorro i sentieri serpeggianti della narrazione e continuo a trarne altrettanta gioia.

All’inizio del mondo, l’inguine era vuoto. Il vostro ornamento, signori, cresceva timidamente su un albero. La nostra grotta di seta, signore, viveva nella foresta proibita e spaventava gli uomini.

Racconti non timidi per far diventare le vostre orecchie rosa dal piacere e dalle risate.

Per gli adulti

Espanol :

Colette MIGNÉ Durante mucho tiempo, deambulé entre la creación en solitario y el clown urbano. Entonces, un día vi a una mujer alta que venía hacia mí. Llevaba una bolsa de historias al hombro. Era imposible esquivarla. Nos chocamos y volvimos a salir, cogidos del brazo. Así fue como me convertí en cuentacuentos. Un año tras otro, llevo 23 años recorriendo los caminos serpenteantes de la narración y sigo disfrutando igual.

Al principio del mundo, la entrepierna estaba vacía. Su ornamento, señores, crecía tímidamente en un árbol. En cuanto a nuestra cueva sedosa, señoras, vivía en el bosque prohibido y asustaba a los hombres.

Cuentos nada tímidos para que sus oídos se pusieran rosados de placer y risa.

Para adultos

L’événement Contes d’automne | Petit arrangements sous l’édredon Rethondes a été mis à jour le 2025-10-22 par Compiègne Pierrefonds Tourisme