Contes d’automne | Pitis zozios Margny-lès-Compiègne

Contes d’automne | Pitis zozios

70 Rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-11-22 11:35:00

Date(s) :

2025-11-22

Muriel REVOLLON Un brin curieuse, un peu touche à tout, un diplôme de psy en poche et complètement givrée, Muriel a de la pêche et des histoires à revendre ! Entre clown, théâtre et conte, il ne nous reste plus qu’à attacher notre ceinture et rêv’vollons !

C’est pas toujours facile d’être petit, même pour un piaf ! Mais petit à petit… on grandit !

Petits contes volatiles pour public poids plume, miettes d’histoires pour les moineaux. À picorer !

À partir de 18 mois.

70 Rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 36 31 55

English :

Muriel REVOLLON: A bit curious, a bit of a jack-of-all-trades, a degree in psychology in her pocket and a total nut, Muriel’s got energy and stories to spare! Between clowning, theater and storytelling, all we have to do is fasten our seatbelts and let’s dream!

It’s not always easy being small, even for a little bird! But little by little… we grow up!

Volatile tales for featherweights, crumbs for sparrows. To be savored!

From 18 months.

German :

Muriel REVOLLON Ein bisschen neugierig, ein bisschen Allround-Talent, ein Psychologie-Diplom in der Tasche und völlig durchgeknallt: Muriel ist voller Tatendrang und hat jede Menge Geschichten auf Lager! Zwischen Clown, Theater und Märchen bleibt uns nichts anderes übrig, als uns anzuschnallen und zu träumen!

Es ist nicht immer einfach, klein zu sein, selbst für einen Vogel! Aber nach und nach… wächst man!

Kleine, flüchtige Geschichten für das leichtgewichtige Publikum, Geschichtenkrümel für die Spatzen. Zum Aufpicken!

Ab 18 Monaten.

Italiano :

Muriel REVOLLON: Un po’ curiosa, un po’ artista, una laurea in psicologia in tasca e semplicemente pazza, Muriel ha energia e storie da vendere! Con un mix di clownerie, teatro e narrazione, non ci resta che allacciare le cinture e sognare!

Non è sempre facile essere piccoli, anche per un uccellino! Ma a poco a poco… cresciamo!

Piccoli racconti volatili per un pubblico di pesi piuma, briciole di storie per i passeri. Qualcosa da sgranocchiare!

A partire da 18 mesi.

Espanol :

Muriel REVOLLON: Un poco curiosa, un poco chiflada, una licenciada en psicología en el bolsillo y simplemente loca, Muriel tiene energía e historias de sobra Con una mezcla de clown, teatro y cuentacuentos, todo lo que tenemos que hacer es abrocharnos los cinturones y ¡a soñar!

No siempre es fácil ser pequeño, ¡incluso para un pajarito! Pero poco a poco… ¡crecemos!

Pequeños cuentos volátiles para públicos plumíferos, migajas de historias para gorriones. ¡Algo para picar!

A partir de 18 meses.

