Contes d’automne Thionville
mercredi 7 octobre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Contes d’automne
11A rue de la Perdrix Thionville Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-07 16:00:00
Date(s) :
2026-10-07
L’automne vient envelopper la médiathèque de ses belles couleurs et de son ambiance douce et réconfortante. Pour apprécier le froid qui s’installe petit à petit, rien de mieux que de se blottir sous une couverture pour profiter en famille des histoires de Laura, Nicolas et Marie-Noëlle.
Sur inscription via https://urls.fr/BwTvPmEnfants
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11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr
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English :
Fall envelops the library in its beautiful colors and its gentle, comforting atmosphere. To enjoy the gradually setting in chill, there’s nothing better than snuggling up under a blanket to enjoy the stories of Laura, Nicolas, and Marie-Noëlle with your family.
Registration required at https://urls.fr/BwTvPm
L’événement Contes d’automne Thionville a été mis à jour le 2026-09-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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