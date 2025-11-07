Contes d’automne | Trois conteurs partagent la scène Verberie

Contes d’automne | Trois conteurs partagent la scène

3, rue Edgard Floury Verberie Oise

Gratuit

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 21:15:00

2025-11-07

Pour cette édition anniversaire, retrouvez sur scène trois conteurs exceptionnels.

Au menu des réjouissances, on vous propose de l’émotion, de l’esbroufe, du rire et du toupet servis par Jérôme Aubineau, Colette Migné, Ladji Diallo, trois bavards qui n’ont pas leur langue dans la poche.

À partir de 8 ans.

3, rue Edgard Floury Verberie 60410 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 83 00

English :

This anniversary edition features three exceptional storytellers.

On the menu: emotion, swagger, laughter and sass from Jérôme Aubineau, Colette Migné and Ladji Diallo, three outspoken storytellers.

For ages 8 and up.

German :

Bei dieser Jubiläumsausgabe stehen drei außergewöhnliche Geschichtenerzähler auf der Bühne.

Auf der Speisekarte stehen: Emotionen, Angeberei, Lachen und Nervenkitzel, serviert von Jérôme Aubineau, Colette Migné und Ladji Diallo, drei Schwätzern, die ihre Zunge nicht in der Tasche haben.

Ab 8 Jahren.

Italiano :

Per questa edizione dell’anniversario, saliranno sul palco tre narratori d’eccezione.

Jérôme Aubineau, Colette Migné e Ladji Diallo, tre narratori schietti, saranno a disposizione per offrirvi una festa di emozioni, di spavalderia, di risate e di sordità.

A partire dagli 8 anni.

Espanol :

Para esta edición de aniversario, subirán al escenario tres narradores excepcionales.

Jérôme Aubineau, Colette Migné y Ladji Diallo, tres narradores sin pelos en la lengua, le ofrecerán un festín de emoción, fanfarronería, risas y descaro.

A partir de 8 años.

