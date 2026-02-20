Contes de Clément Bouscarel

Galgan Aveyron

Contes de Clément Bouscarel, à la salle des fêtes à 15 h 00. Clément, est un paysan Lotois avec beaucoup d’humour, engagé et passioné qui nous contera et nous fera vivre sa passion de paysan. 10 euros, 2 h d’humour et de rire. Verre de l’amitié vous sera offert à la fin du spectacle. Réservations 05 65 80 40 20. (Club des aînés, Lou Cantou Del Roc) .

Galgan 12220 Aveyron Occitanie

