Contes de Clément Bouscarel Galgan
Contes de Clément Bouscarel Galgan samedi 11 avril 2026.
Contes de Clément Bouscarel
Galgan Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Contes de Clément Bouscarel, à la salle des fêtes à 15 h 00. Clément, est un paysan Lotois avec beaucoup d’humour, engagé et passioné qui nous contera et nous fera vivre sa passion de paysan. 10 euros, 2 h d’humour et de rire. Verre de l’amitié vous sera offert à la fin du spectacle. Réservations 05 65 80 40 20. (Club des aînés, Lou Cantou Del Roc) .
Galgan 12220 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Contes de Clément Bouscarel Galgan a été mis à jour le 2026-02-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)