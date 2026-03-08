CONTES DE GOURMANDISES Magalas

CONTES DE GOURMANDISES

6 Avenue de la Mairie Magalas Hérault

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

2026-04-03

Tania Bock, conteuse, propose des contes de gourmandises.

Voici un bouquet de contes traditionnels, du merveilleux, du facétieux teintés d’un brin de sagesse appartenant aux traditions de plusieurs pays.

+33 4 67 80 79 79 mediatheque@ville-magalas.fr

English :

Tania Bock, storyteller, offers tales of delicacies.

Here’s a bouquet of traditional tales, marvelous and mischievous, tinged with a touch of wisdom from the traditions of several countries.

