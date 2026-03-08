CONTES DE GOURMANDISES Magalas
vendredi 3 avril 2026
CONTES DE GOURMANDISES
6 Avenue de la Mairie Magalas Hérault
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
2026-04-03
Tania Bock, conteuse, propose des contes de gourmandises.
Voici un bouquet de contes traditionnels, du merveilleux, du facétieux teintés d’un brin de sagesse appartenant aux traditions de plusieurs pays.
6 Avenue de la Mairie Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 79 79 mediatheque@ville-magalas.fr
English :
Tania Bock, storyteller, offers tales of delicacies.
Here’s a bouquet of traditional tales, marvelous and mischievous, tinged with a touch of wisdom from the traditions of several countries.
