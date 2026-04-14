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Contes de la baie, Lieu de rdv donné à la réservation, Sallenelles

Contes de la baie, Lieu de rdv donné à la réservation, Sallenelles

Contes de la baie, Lieu de rdv donné à la réservation, Sallenelles mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Lieu de rdv donné à la réservation

Adresse : Lieu de rdv donné à la réservationPas de descriptionSALLENELLES

Ville : 14121 Sallenelles

Département : Calvados

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Contes de la baie 15 avril – 10 août Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-10T15:30:00+02:00 – 2026-08-10T17:00:00+02:00

Eau, fleurs, animaux et paysages vous invitent à partager leurs histoires. Partez pour une escapade imaginaire autour des contes de la baie de l’Orne. A partir de 3 ans.

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservationPas de descriptionSALLENELLES Sallenelles 14121 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}]
Eau, fleurs, animaux et paysages vous invitent à partager leurs histoires. Partez pour une escapade imaginaire autour des contes de la baie de l’Orne. (Sur place/1h30) – Niveau 1

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