Contes de la Chandeleur à la Biscuiterie Ménou, balade et goûter Rue de la Gare Plougonver

Contes de la Chandeleur à la Biscuiterie Ménou, balade et goûter

Rue de la Gare Biscuiterie Menou Plougonver Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

2026-02-07

Dans la Biscuiterie Ménou de Plougonver, découvrez l’Histoire de la Chandeleur et une poignée de récits à la lisière entre le patrimoine et l’Imaginaire. Ce temps convivial autour d’un goûter et d’un café, sera suivi d’une balade contée à la découverte du village de Plougonver et de ses sentiers bocagers (1km). Inscription obligatoire. .

Rue de la Gare Biscuiterie Menou Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

