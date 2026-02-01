Contes de la Chandeleur, balade et goûter Loc-Envel

Contes de la Chandeleur, balade et goûter

Rue des Sabotiers Loc-Envel Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01 16:00:00

2026-02-01

Une promenade contée à Loc-Envel, entre l’église, la forêt et le sentier du château. Bêtes sauvages, ermites et princesses seront les protagonistes du récit à la lisière entre le patrimoine et l’Imaginaire. La sortie, animée par Ewen Rabier des Chemins du Trégor, se conclura par un temps convivial autour d’une crêpe et d’une boisson chaude. Inscription obligatoire. .

Rue des Sabotiers Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

