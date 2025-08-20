Contes de la montagne Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa
Contes de la montagne Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa mercredi 20 août 2025.
Contes de la montagne
Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : Mercredi 2025-08-20
fin : 2025-08-27
2025-08-20 2025-08-23 2025-08-27
Dans une ambiance intimiste, un conte en rapport avec la nature est proposé aux enfants.
Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 45.32.43
English :
In an intimate setting, children can enjoy a nature-related tale.
German :
In einer intimen Atmosphäre wird den Kindern eine Geschichte mit Bezug zur Natur erzählt.
Italiano :
In un ambiente intimo, i bambini possono godersi una storia legata alla natura.
Espanol :
En un ambiente íntimo, los niños pueden disfrutar de un cuento relacionado con la naturaleza.
