Contes de la montagne Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa mercredi 20 août 2025.

Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : Mercredi 2025-08-20

fin : 2025-08-27

2025-08-20 2025-08-23 2025-08-27

Dans une ambiance intimiste, un conte en rapport avec la nature est proposé aux enfants.

Parc Urbain de Sainte-Marie Maison de la Biodiversité Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie

English :

In an intimate setting, children can enjoy a nature-related tale.

German :

In einer intimen Atmosphäre wird den Kindern eine Geschichte mit Bezug zur Natur erzählt.

Italiano :

In un ambiente intimo, i bambini possono godersi una storia legata alla natura.

Espanol :

En un ambiente íntimo, los niños pueden disfrutar de un cuento relacionado con la naturaleza.

