Contes de la nuit CAUTERETS Cauterets
Contes de la nuit CAUTERETS Cauterets mardi 23 décembre 2025.
Contes de la nuit
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 18:00:00
fin : 2025-12-23 19:00:00
Date(s) :
2025-12-23
Des histoires d’étoiles, de magiciens, d’animaux nocturnes ordinaires ou extraordinaires … Pour cette avant-veille de Noël, nous vous invitons à une soirée où mythes et réalité se mélangent. Une soirée pour rêver, pour petits et grands!
Animation gratuite
.
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
English :
Stories of stars, magicians, ordinary or extraordinary nocturnal animals… This Christmas Eve, we invite you to an evening where myth and reality mingle. An evening to dream, for young and old!
Free entertainment
German :
Geschichten von Sternen, Zauberern, gewöhnlichen oder außergewöhnlichen Nachttieren … An diesem Vorabend des Weihnachtsfestes laden wir Sie zu einem Abend ein, an dem sich Mythen und Realität vermischen. Ein Abend zum Träumen für Groß und Klein!
Kostenlose Unterhaltung
Italiano :
Storie di stelle, maghi, animali notturni ordinari o straordinari… Alla vigilia di Natale, vi invitiamo a una serata in cui mito e realtà si incontrano. Una serata per sognare, per grandi e piccini!
Intrattenimento gratuito
Espanol :
Historias de estrellas, magos, animales nocturnos ordinarios o extraordinarios… En vísperas de Nochebuena, le invitamos a una velada en la que el mito y la realidad se dan la mano. Una velada de ensueño para grandes y pequeños
Entretenimiento gratuito
L’événement Contes de la nuit Cauterets a été mis à jour le 2025-11-14 par Parc National des Pyrénées|CDT65