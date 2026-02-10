CONTES DE LA VALLÉE DU LOT MIS EN MUSIQUE

Mont Lozère et Goulet Lozère

Gratuit

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre de ma Veillée du four à pain, à Oultet, un projet convivial et poétique qui se déploiera tout au long de l’année 2026, habitant·e·s, artistes et associations locales sont invité·e·s à se réapproprier un patrimoine emblématique de la vallée du Lot les fours à pain. Cette veillée réinventée, au croisement des traditions, prendra place dans un espace sublimé par le Hangar’O’Gorilles.

Pour cette première soirée, le groupe Bocage proposera un moment musical autour des récits, contes et légendes qui composent notre patrimoine commun. La veillée se poursuivra autour d’une recette traditionnelle cuisinée au feu de bois, puis d’un concert de Vieux Koko par Timothée Demoury.

Chacun est invité à apporter une bûche de bois, une histoire à raconter et un ingrédient à partager.

En amont un atelier de mise en musique de récits avec le duo Bocage aura lieu le jeudi 26 mars, de 19h à 21h (gratuit). Apportez vos textes au Théâtre pour les mettre en voix lors du Jeudi Friendly. .

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

English :

As part of ma Veillée du four à pain, a convivial and poetic project taking place in Oultet throughout 2026, residents, artists and local associations are invited to reappropriate an emblematic heritage of the Lot valley: bread ovens. This reinvented wake, at the crossroads of traditions, will take place in a space sublimated by Hangar?O?Gorilles.

