Contes de l’ancienne Lande Mézos

Place de la Bergerie Mézos Landes

Une après-midi dédiée aux familles et aux enfants, entre contes landais, ateliers créatifs et goûter enchanté, dans une ambiance automnale et féérique.

Cet événement s’inscrit dans notre démarche de valorisation du patrimoine landais et de création de lien social en milieu rural.

Nous serions ravis de compter sur votre soutien — par un relais de communication, une visite sur place, ou simplement un partage de notre publication.

Contact & réservations

07 69 48 36 76

untroupeaupourlavie@gmail.com .

Place de la Bergerie Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 48 36 76 untroupeaupourlavie@gmail.com

