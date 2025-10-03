Contes de l’arbre qui cache la forêt Festival Grand Baratin Site du Moulin du Roch Arzano

Site du Moulin du Roch Moulin du Roch Arzano Finistère

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03 19:00:00

2025-10-03

Spectacle de conte « Contes de l’arbre qui cache la forêt » de Chloé Gabrielli. Dans ce spectacle, les arbres sont comme les humains sensibles, curieux, rusés, sages… Mais n’est-ce pas la réalité ? Quand les contes parlent des arbres, peut-être parlent-ils aussi de nous: saurez-vous comprendre leurs messages ? Contes du monde, contes des origines et contes d’aujourd’hui. Quelle forêt magique ! Tout public dès 10 ans .

Site du Moulin du Roch Moulin du Roch Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 7 49 39 36 38

