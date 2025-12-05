Contes de l’Armorique enchantée Médiathèque Plouër-sur-Rance

Contes de l’Armorique enchantée

Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:30:00

fin : 2025-12-05 20:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Veillée contée et musique par Ozegan

Le temps d’une veillée, un ménestrier costumé au temps du roi Arthur vient frapper à la porte de votre demeure pour vous conter les légendes de l’Armorique Enchantée. Accompagné avec ses instruments, la cornemuse des bergers, la lyre des bardes, le psaltérion aux cordes argentés, la flûte pastorale du Pays Cathare et le pibgorn de Snowdonia, la montagne sacrée du Pays de Galles, où vivent hors du temps, les sages immortels.

Suivi d’un vin chaud

Spectacle familial à partir de 6 ans .

Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Contes de l’Armorique enchantée Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2025-11-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme