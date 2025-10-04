Contes de l’automne en musique Bibliothèque Attignat-Oncin Attignat-Oncin

Contes de l’automne en musique Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque Attignat-Oncin Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T16:00

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T16:00

Conte par Josquin Ciutad

️ Tout public – à partir de 5 ans

Plongez dans l’univers enchanteur de Josquin Ciutad, conteur passionné, qui vous embarque pour un voyage peuplé de personnages hauts en couleur, d’animaux malicieux et de mystères venus d’ailleurs. Avec humour, tendresse et une bonne dose de malice, il fait vivre les mots et captive petits et grands.

Une expérience familiale, joyeuse et poétique, à savourer ensemble dès 5 ans !

Bibliothèque Attignat-Oncin 470 route du chef lieu Attignat-Oncin 73610 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « bmao@laposte.net »}]

