Contes de l’Avent Mulhouse mercredi 3 décembre 2025.
rue des Archives Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-03 14:30:00
fin : 2025-12-03 15:30:00
Date(s) :
2025-12-03
Posez-vous en famille, le temps d’écouter des histoires de Noël en alsacien et en allemand avec l’Association des Livres et des Contes. 0 .
rue des Archives Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 58 58
