Contes de l’Avent Mulhouse

Contes de l’Avent

rue des Archives Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 14:30:00

fin : 2025-12-03 15:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Posez-vous en famille, le temps d’écouter des histoires de Noël en alsacien et en allemand avec l’Association des Livres et des Contes. 0 .

rue des Archives Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 58 58

