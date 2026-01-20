Contes de l’est Les filles du vent Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence

Contes de l’est Les filles du vent

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2026-02-19 15:30:00

fin : 2026-02-19 15:30:00

Date(s) :

2026-02-19

Dans les forêts de l’Est, le vent souffle fort, si fort que les histoires se décrochent et s’envolent…Car oui, les histoires viennent des arbres.

Venez les écouter !

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

English :

In the forests of the East, the wind blows hard, so hard that stories come loose and fly away… Because yes, stories come from the trees.

Come and listen to them!

