Contes de l’hiver par Galinette CAUTERETS Cauterets

Contes de l’hiver par Galinette

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 16:30:00

fin : 2026-03-05 18:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Des histoires d’animaux ordinaires ou extraordinaires, des lieux peuplés d’être fantastiques, des personnages appartenant aux contes traditionnels,…. Ces histoires, enrichies au fil du temps, transmises de génération en génération, se racontent lors des longues soirées d’hiver.

Animation gratuite Sans inscription .

English:

Stories of ordinary or extraordinary animals, places inhabited by fantastic beings, characters from traditional tales,…. These stories, enriched over time and handed down from generation to generation, are told on long winter evenings.

