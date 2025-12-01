Contes de l’hiver ! Place François Recaborde Pau

Contes de l’hiver !

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

David Bordes, conteur des Pyrénées, raconte des histoires, en occitan et français, qui sentent bon le feu de bois et qui nous entraînent dans l’imaginaire pyrénéen.

Pour petits et grands, des contes de l’hiver à écouter et à repartager!

A partir de 4 ans .

Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu

