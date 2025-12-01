Contes de l’hiver ! Place François Recaborde Pau
Contes de l’hiver ! Place François Recaborde Pau mercredi 17 décembre 2025.
Contes de l’hiver !
Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
David Bordes, conteur des Pyrénées, raconte des histoires, en occitan et français, qui sentent bon le feu de bois et qui nous entraînent dans l’imaginaire pyrénéen.
Pour petits et grands, des contes de l’hiver à écouter et à repartager!
A partir de 4 ans .
Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu
