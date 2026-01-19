COntes de ma Besace de Jean Dollet Salle du Carcabot Buxy
COntes de ma Besace de Jean Dollet Salle du Carcabot Buxy mardi 24 février 2026.
Début : 2026-02-24 20:00:00
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Jean Dollet, conteur du Morvan, spécialiste (et collecteur) des contes du Terroir invite le public à choisir parmi les contes de sa Besace, soigneusement accumulés et entretenus depuis de nombreuses années.
Ancrage local, humour et émotions au rendez-vous avec quelques clins d’oeil folkloriques.
Spectacle ouvert à tout public à partir de 7ans, entrée libre avec libre (mais raisonnée) participation aux frais .
Le public est invité à venir muni d’un siège et d’un MUG (tisane offerte en fin de spectacle). Pratiquez le co-voiturage parking à 200m derrière la mairie.
Réservations (très recommandées) .
Salle du Carcabot Place du Carcabot Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32 contesengranges@gmail.com
