COntes de ma Besace de Jean Dollet Salle du Carcabot Buxy

COntes de ma Besace de Jean Dollet

24 février 2026, 20h00

Jean Dollet, conteur du Morvan, spécialiste (et collecteur) des contes du Terroir invite le public à choisir parmi les contes de sa Besace, soigneusement accumulés et entretenus depuis de nombreuses années.

Ancrage local, humour et émotions au rendez-vous avec quelques clins d’oeil folkloriques.

Spectacle ouvert à tout public à partir de 7ans, entrée libre avec libre (mais raisonnée) participation aux frais .

Le public est invité à venir muni d’un siège et d’un MUG (tisane offerte en fin de spectacle). Pratiquez le co-voiturage parking à 200m derrière la mairie.

Salle du Carcabot, Place du Carcabot, Buxy 71390, Saône-et-Loire
+33 6 09 37 53 32
contesengranges@gmail.com

