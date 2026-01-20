Contes de Max Jacob pour les petits et les grands Les Bordes

Contes de Max Jacob pour les petits et les grands

17 Rue de la Mairie Les Bordes Loiret

Gratuit

2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Cette année, nous rendons hommage à Max Jacob, poète de Saint-Benoît-sur-Loire, pour le 150e anniversaire de sa naissance. De Brékekex, roi des grenouilles au

Géant du soleil en passant par Les aventures de Toto avec son scaphandre et son éléphant Max Jacob régale les petits et les grands ! Une heure de contes délicieux pour rire et avoir peur… de joie !

– Dès 5 ans durée 40 minutes –

– Par les Médiathèques du Val de Sully En partenariat avec l’association Les Amis de Max Jacob et l’association Dis Raconte – .

17 Rue de la Mairie Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire

