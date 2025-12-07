CONTES DE MILLE ET UNE NUITS Castanet-le-Haut
lieu dit le Devès Castanet-le-Haut Hérault
Contes des mille et une nuits
Pour vous réchauffer on vous propose CONTES DES MILLE ET UNE NUITS
à la ferme du Devès Castanet le Haut
Avec Marc Bricard laissez vous emporter sur le tapis volant des contes merveilleux .
lieu dit le Devès Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie +33 6 82 69 24 21 lafermedudeves@gmail.com
English :
Tales of a Thousand and One Nights
