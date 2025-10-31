Contes de mon araignée avec Aziliz Sotin Hanvec

Contes de mon araignée avec Aziliz Sotin

Domaine de Menez Meur Hanvec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 15:30:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

Date(s) :

2025-10-31

1,2,3, qui voila ?

4,5,6, suspendue, qui se hisse,

7,8,9, dans des habits neufs….

Ticitic, tititac,

Descendue du grenier, mon araignée m’a raconté,

Des histoires du noir, celles des animaux du soir,

Pour faire frémir les moucherons et ravir les polissons !

Aziliz vient nous raconter les contes de son araignée. Des histoires qui font peur (mais pas trop quand même !) pour frissonner, s’amuser et se mettre dans l’ambiance d’Halloween !

Spectacle à partir de 4 ans, en intérieur.

Sur inscription au 02 98 68 81 71 ou domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr .

Domaine de Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

