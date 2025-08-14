CONTES DE MONGOLIE À L’ÉGLISE eglise Prévenchères
CONTES DE MONGOLIE À L’ÉGLISE eglise Prévenchères jeudi 14 août 2025.
CONTES DE MONGOLIE À L’ÉGLISE
eglise Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère
Tarif : 0 – 0 – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-14 15:00:00
fin : 2025-08-21 16:00:00
Date(s) :
2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28
Tous les jeudis de l’été, contes de Mongolie à l’église par Vali Vidal, conteuse.
A partir de 7ans.
Durée 50mn
Tous les jeudis de l’été, contes de Mongolie à l’église par Vali Vidal, conteuse.
A partir de 7ans.
Durée 50mn .
eglise Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 7 88 72 39 87
English :
Every Thursday this summer, storytellers Vali Vidal bring Mongolian tales to church.
Ages 7 and up.
Duration: 50 min
German :
Jeden Donnerstag im Sommer werden in der Kirche Märchen aus der Mongolei von der Märchenerzählerin Vali Vidal vorgetragen.
Ab 7 Jahren.
Dauer 50mn
Italiano :
Tutti i giovedì di quest’estate, il cantastorie Vali Vidal racconta storie mongole in chiesa.
Per bambini dai 7 anni in su.
Durata 50 minuti
Espanol :
Todos los jueves de este verano, los cuentacuentos Vali Vidal interpretan cuentos mongoles en la iglesia.
Para niños a partir de 7 años.
Duración: 50 minutos
L’événement CONTES DE MONGOLIE À L’ÉGLISE Prévenchères a été mis à jour le 2025-08-11 par 48-OT Mont Lozere