CONTES DE MONGOLIE À L’ÉGLISE eglise Prévenchères

CONTES DE MONGOLIE À L’ÉGLISE

eglise Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères Lozère

Tarif : 0 – 0 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 15:00:00

fin : 2025-08-21 16:00:00

Date(s) :

2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Tous les jeudis de l’été, contes de Mongolie à l’église par Vali Vidal, conteuse.

A partir de 7ans.

Durée 50mn

eglise Lieu-dit La Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 7 88 72 39 87

English :

Every Thursday this summer, storytellers Vali Vidal bring Mongolian tales to church.

Ages 7 and up.

Duration: 50 min

German :

Jeden Donnerstag im Sommer werden in der Kirche Märchen aus der Mongolei von der Märchenerzählerin Vali Vidal vorgetragen.

Ab 7 Jahren.

Dauer 50mn

Italiano :

Tutti i giovedì di quest’estate, il cantastorie Vali Vidal racconta storie mongole in chiesa.

Per bambini dai 7 anni in su.

Durata 50 minuti

Espanol :

Todos los jueves de este verano, los cuentacuentos Vali Vidal interpretan cuentos mongoles en la iglesia.

Para niños a partir de 7 años.

Duración: 50 minutos

