Contes de Noël au Château Gaillard Amboise

Contes de Noël au Château Gaillard
29 Allée du Pont Moulin Amboise Indre-et-Loire
Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00
fin : 2026-01-04
2025-11-29
Le Domaine Royal de Château Gaillard vous invite à célébrer Noël du 29 novembre 2025 au 4 janvier 2026.
Tous les jours, un conte de Noël sera raconté au pied du sapin. .
29 Allée du Pont Moulin Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 33 29 domaineroyalchateaugaillard@gmail.com
English : Christmas stories at Château Gaillard
The Royal Estate of Château Gaillard invites you to celebrate Christmas from 29th November 2025 to 4th January 2026.
German :
Die Domaine Royal de Château Gaillard lädt Sie ein, vom 29. November 2025 bis zum 4. Januar 2026 Weihnachten zu feiern.
Italiano :
Il Domaine Royal de Château Gaillard vi invita a festeggiare il Natale dal 29 novembre 2025 al 4 gennaio 2026.
Espanol : Cuentos de Navidad en el Château Gaillard
El Domaine Royal de Château Gaillard le invita a celebrar la Navidad del 29 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 2026.
