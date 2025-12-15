Contes de Noël au musée Musée de Bretagne Rennes
gratuit
Au pays de Merlin et des Korrigans, les légendes de Noël sont nombreuses.
Laissez-vous envelopper par la magie bretonne, contée par
les lutins du musée.
Dans la limite des places disponibles. Tickets à retirer à l’accueil du musée le jour même.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-21T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-04T16:40:00.000+01:00
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine