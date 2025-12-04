Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Contes de noël Auditorium de la Halle au blé La Porte du Der jeudi 4 décembre 2025.

Contes de noël Jeudi 4 décembre, 17h00 Auditorium de la Halle au blé Haute-Marne

sur inscription

Ces petits contes pour Noël, ce sont des contes de neige, d’hiver, de vent !
C’est un peu comme au pied du sapin, une surprise qui apporte son lot de contelets chaque année . C’est sûr qu’il y aura un loup et aussi peut-être une grand-mère qui se cache dans une boule de neige. Pour le reste…. Mystère !
Voici de drôles de petits contes d’hiver pour se réchauffer ensemble….

Auditorium de la Halle au blé 10 place de l’Hôtel de ville – Montier-en-Der 52220 La Porte du Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]
Petits contes pour Noël racontés par Monia Lyorit conte

Monia Lyorit