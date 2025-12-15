Contes de Noël avec Conteuses à la coccinelle Rue des Écoles Montrozier

Contes de Noël avec Conteuses à la coccinelle

Rue des Écoles Gages Montrozier Aveyron

Gratuit

Mercredi 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Les Conteuses à la Coccinelle vous raconte la magie de Noël !

Elles sillonnent les routes de l’Aveyron depuis longtemps, épandant çà et là du rêve… Les enfants de nos campagnes en gardent encore au fond d’eux des souvenirs lumineux… Et les voilà de retour pour notre plus grand plaisir ! Les Conteuses à la coccinelle vous conteront la magie de Noël à la Gageothèque. Elles sauront captiver vos enfants (de 4 à 10 ans mais pas que).

Gratuit, sur inscription.

The Conteuses à la Coccinelle bring you the magic of Christmas!

