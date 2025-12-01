Contes de Noël Maison Saget Carnac

Contes de Noël

Maison Saget 7B Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Début : 2025-12-27 15:30:00

2025-12-27

À 15h30 Sklaeren, conteuse et improviconteuse, revient à la Maison Saget pour vous offrir des Contes de Noël tout chauds… avec juste ce qu’il faut de magie.

Le spectacle est suivi d’un goûter partagé ! Chacun apporte un petit quelque chose, on met tout ensemble…

Afin de rendre ce moment ouvert au plus grand nombre et parce que Sklaeren est une conteuse professionnelle, pensez à la contribution. Réservation pas SMS .

