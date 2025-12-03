Contes de Noël Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Début : 2025-12-03 15:30:00

fin : 2025-12-03 16:15:00

2025-12-03

Un moment suspendu au pays des contes à La Médiathèque La Malle d’Allionis…

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

English :

A moment suspended in the land of fairy tales at La Malle d’Allionis media library…

German :

Ein schwebender Moment im Land der Märchen in der Mediathek La Malle d’Allionis…

Italiano :

Un momento sospeso nel paese dei racconti alla biblioteca multimediale La Malle d’Allionis…

Espanol :

Un momento suspendido en el país de los cuentos en la biblioteca multimedia La Malle d’Allionis…

