Contes de Noël d’Aziliz

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 15:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Prenez le temps de savourer la féérie de Noël dans un château décoré pour l’occasion. Voyagez par les contes dans des histoires étonnantes mêlant aventures, gourmandises et paysages forestiers.

Embarquez et vivez au rythme de l’imaginaire de notre conteuse pour le plus grand émerveillement des petits comme des grands.

Tout public, à partir de 6 ans. .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

English : Contes de Noël d’Aziliz

L’événement Contes de Noël d’Aziliz Brélès a été mis à jour le 2025-12-11 par OT IROISE BRETAGNE