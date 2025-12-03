Contes de Noël en musique pour les enfants Thann

Contes de Noël en musique pour les enfants

Place Joffre Thann Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-03 15:30:00

fin : 2025-12-10 16:30:00

2025-12-03 2025-12-10

Les enfants pourront écouter des récits magiques de Noël racontés par les Conteurs du Cercle St Thiébaut ponctués par les intermèdes musicaux d’Antepassio.

Les enfants pourront entrer dans la magie de Noël grâce à des récits emprunts de rêves et de merveilleux. .

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 08 a.schneider@ville-thann.fr

English :

Children can listen to magical Christmas tales told by the Storytellers of the Cercle St Thiébaut, punctuated by musical interludes from Antepassio.

German :

Die Kinder können magischen Weihnachtsgeschichten lauschen, die von den Conteurs du Cercle St Thiébaut erzählt und von den musikalischen Intermezzi von Antepassio unterbrochen werden.

Italiano :

I bambini potranno ascoltare le magiche storie di Natale raccontate dai cantastorie del Cercle St Thiébaut, scandite dagli intermezzi musicali di Antepassio.

Espanol :

Los niños podrán escuchar mágicos cuentos de Navidad narrados por cuentacuentos del Cercle St Thiébaut, amenizados por interludios musicales de Antepassio.

