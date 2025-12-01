Contes de Noël en musique Sainte-Marie-du-Mont

Contes de Noël en musique

Contes de Noël en musique Sainte-Marie-du-Mont samedi 13 décembre 2025.

Contes de Noël en musique

Domaine Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :
2025-12-13

Lecture de contes au son de la harpe
Conte 1 Tobias et la harpe magique
Conte 2 la Selkie et le macareux   .

Domaine Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 6 99 14 04 13 

English : Contes de Noël en musique

L’événement Contes de Noël en musique Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Baie du Cotentin