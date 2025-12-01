Contes de Noël en musique

Bar de l’anguille Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Lecture de contes au son de la harpe

Conte 1 Tobias et la harpe magique

Conte 2 la Selkie et le macareux .

Bar de l’anguille Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 6 99 14 04 13

English : Contes de Noël en musique

L’événement Contes de Noël en musique Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Baie du Cotentin