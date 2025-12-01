Contes de Noël et autres contes

Église Sainte Anne Anglesqueville-la-Bras-Long Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Contes de Noël et autres contes par Anne Trolard et Elisabeth Crey

Participation au chapeau au profit de l’Association Les Amis du Patrimoine Anglesquevillais.

A 17H30 à l’église Saint Anne .

Église Sainte Anne Anglesqueville-la-Bras-Long 76740 Seine-Maritime Normandie amis.albl@orange.fr

English : Contes de Noël et autres contes

L’événement Contes de Noël et autres contes Anglesqueville-la-Bras-Long a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre