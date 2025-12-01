Contes de Noël et autres contes Anglesqueville-la-Bras-Long
Église Sainte Anne Anglesqueville-la-Bras-Long Seine-Maritime
Début : 2025-12-20 17:30:00
Contes de Noël et autres contes par Anne Trolard et Elisabeth Crey
Participation au chapeau au profit de l’Association Les Amis du Patrimoine Anglesquevillais.
A 17H30 à l’église Saint Anne .
Église Sainte Anne Anglesqueville-la-Bras-Long 76740 Seine-Maritime Normandie amis.albl@orange.fr
